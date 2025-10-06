Практика судів
У Франції розпочали розслідування після загибелі французького журналіста від удару РФ

10:40, 6 жовтня 2025
Антоні Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.
У Франції розпочали розслідування після загибелі французького журналіста від удару РФ
Джерело фото: Antoni Lallican / Hans Lucas
Французька прокуратура з боротьби з тероризмом відкрила розслідування за статтею про злочин проти людяності після загибелі фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув унаслідок російської атаки дроном на Донецькій області. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними Національної прокуратури з боротьби з тероризмом Франції (Pnat), 37-річний Антоні Лаллікан був убитий у 3 жовтня вранці під час атаки дронів у східній частині України. Внаслідок того ж удару було поранено українського журналіста Георгія Іванченка.

Розслідування доручено Центральному управлінню з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті (OCLCH). Pnat уточнила, що кваліфікація «злочин проти людяності» передбачає «навмисне посягання на життя та фізичну чи психічну цілісність осіб, захищених міжнародним гуманітарним правом», а також «навмисні атаки на цивільне населення».

Президент Франції Еммануель Макрон у мережі X засудив дії РФ, заявивши, що Антоні Лаллікан став жертвою російського удару. За словами заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, журналіста вбили російським дроном поблизу Дружківки, попри чітке маркування «PRESSE» на його жилеті.

«Росія продовжує навмисно цілити в журналістів. Ми зробимо все, щоб винні відповіли за свої дії», — наголосив Сибіга.

війна Франція журналіст

