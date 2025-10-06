Практика судов
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества – суд отклонил апелляционную жалобу депутата Госдумы РФ

21:34, 6 октября 2025
Суд в Тернополе подтвердил приговор депутату Госдумы РФ за поддержку «ДНР» и «ЛНР».
Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда оставила без изменений приговор Тернопольского горрайонного суда от 17 июня 2025 года в отношении депутата Государственной Думы РФ. Этим приговором депутат признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 110 УК Украины), и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Об этом сообщили в Тернопольском апелляционном суде.

Обстоятельства дела

Как установлено судом, 15 февраля 2022 года депутат вместе с другими депутатами Госдумы России проголосовал за постановление с обращением к президенту РФ о признании так называемых ДНР и ЛНР самостоятельными, независимыми государствами. Такие решения были частью преступного плана страны-агрессора, и 22 февраля 2022 года президент России использовал эти решения как формальный повод для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

К сведению: санкция ч. 3 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Защитник депутата не согласился с решением суда и в апелляционной жалобе просил отменить приговор и полностью оправдать его подзащитного. Считал, что в действиях российского политика отсутствует состав уголовного правонарушения по ст. 110 УК Украины, поскольку он не имел полномочий изменять территориальную целостность Украины. Кроме того, в суде не доказано, что обвиняемый голосовал собственноручно.

В судебном заседании Тернопольский апелляционный суд установил, что обвиняемый – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, вопреки подписанным международным нормативно-правовым актам и соглашениям поддержал ратификацию договоров «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ с так называемыми ДНР и ЛНР». В дальнейшем Россия использовала эти решения Госдумы для эскалации военного конфликта и оправдания агрессии перед своими гражданами и мировым сообществом, что повлекло за собой тяжелые последствия – гибель людей, в частности детей, получение телесных повреждений различной степени тяжести и причинение материального ущерба путем уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры.

Виновность депутата полностью подтверждена копиями видеозаписей и скриншотами пленарных заседаний Государственной Думы России, поименным списком депутатов, присутствовавших на заседании 15 февраля 2022 года. Вместе с тем, на сайте онлайн-энциклопедии «Википедия» размещена статья о Государственной Думе РФ со ссылкой на биографию депутата 8-го созыва. Кроме того, скриншоты страниц его профиля в социальных сетях содержали фото и публикации, подтверждающие его поддержку полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

Факт того, что все представители власти РФ осознавали, что Украина – суверенное государство с международно признанными границами, подтверждал и ратифицированный РФ 22 апреля 2004 года Договор между Украиной и РФ об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года. Как политик, обвиняемый точно знал о незаконности и противоправности изменения границ территории и государственной границы Украины. Поэтому утверждение защитника, что депутат не имел полномочий изменять территориальную целостность Украины, коллегия судей признала неубедительными.

В отношении доводов защитника о том, что депутат не присутствовал в ходе досудебного расследования и в суде первой инстанции, коллегия судей апелляционного суда подчеркнула, что рассмотрение данного уголовного производства состоялось в порядке специального судебного разбирательства (in absentia). Поэтому суд, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 297-5 УПК Украины, уведомлял депутата Госдумы РФ о времени и месте судебного разбирательства – публиковал судебные повестки в официальном печатном издании Кабинета Министров Украины газете «Урядовый курьер» и на официальных веб-сайтах Судебной власти и Генеральной прокуратуры, а его защиту по назначению осуществлял профессиональный адвокат. 16 апреля 2022 года депутат объявлен в государственный, межгосударственный и международный розыск.

Что решил суд

Таким образом, суд учел специфику специального судебного производства (ч. 3 ст. 323 УПК Украины) и, сохраняя беспристрастность и объективность, уделил особое значение охране прав и законных интересов обвиняемого, обеспечил полное и беспристрастное судебное разбирательство.

С учетом изложенного, коллегия судей Тернопольского апелляционного суда апелляционную жалобу защитника обвиняемого оставила без удовлетворения, а приговор Тернопольского горрайонного суда от 17 июня 2024 года – без изменений.

