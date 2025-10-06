Практика судов
Зеленский провел энергетическую Ставку: Говорили об усилении ПВО и защите энергообъектов

20:53, 6 октября 2025
Владимир Зеленский провел энергетическую Ставку, где заслушал доклады по развертыванию ПВО для защиты энергетических объектов.
Зеленский провел энергетическую Ставку: Говорили об усилении ПВО и защите энергообъектов
В понедельник, 6 октября, Президент Владимир Зеленский провёл Ставку Верховного Главнокомандующего, которая касалась энергетического сектора.

«Только что провёл Ставку — энергетическую. О том, что реально в областях, в громадах, на объектах энергетики. По ситуации в городах от Славутича до Запорожья, также Черниговщина, Сумщина, Харьков, Харьковская область, Донетчина, Днепровщина, также Полтавщина, Запорожская область, Центральная Украина, западные наши области, регионы Юга. Отдельно — вызовы по Николаеву и Одессе», — рассказал Зеленский в обращении.

На заседании премьер-министр Украины Юлия Свириденко и другие члены правительства сообщили, что посетили Шостку в Сумской области, где особенно сложно, а также другие города восточных регионов. Они докладывали о решениях в поддержку людей.

По словам Президента, вице-премьер Алексей Кулеба отчитался о проверке в Одессе, где на днях из-за непогоды погибли люди.

«Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей Нафтогаза и Укренерго. Дал чёткие задачи по электроэнергии — по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования. Чёткие задачи есть и по газу — говорим об этом с партнёрами, и уже есть готовность Премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас — сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии — большое спасибо партнёрам. МИД Украины соберёт послов стран, которые могут помочь», — рассказал Зеленский.

Зеленский получил доклады о развёртывании дополнительных сил противовоздушной обороны и комплексной защите инфраструктуры. Обсуждались как безопасность энергообъектов, так и защита конкретных громад.

По словам главы государства, для эффективного реагирования на вызовы необходимы дополнительные ресурсы. Правительство уже решило ключевые вопросы по финансированию и помощи, в частности для Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Владимир Зеленский Ставка Верховного главнокомандующего

