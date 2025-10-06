Зеленський провів енергетичну Ставку: Говорили про посилення ППО та захист енергооб’єктів

Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку, де заслухав доповіді по розгортанню ППО для захисту енергетичних об'єктів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 6 жовтня, Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, яка стосувалась енергетичного сектору.

"Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі", - розповів Зеленський у зверненні.

На засіданні прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та інші урядовці повідомили, що відвідали Шостку на Сумщині, де особливо складно, та в інших містах східних регіонів. Вони доповідали щодо рішень на підтримку людей.

За словами Президента, віцепрем’єр Олексій Кулеба звітував про перевірку в Одесі, де днями через негоду загинули люди.

"Були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики України, керівників Нафтогазу та Укренерго. Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти", - розповів Зеленський.

Зеленський отримав доповіді щодо розгортання додаткових сил протиповітряної оборони та комплексного захисту інфраструктури. Обговорювалися як безпека енергооб’єктів, так і захист конкретних громад.

За словами глави держави, для ефективного реагування на виклики необхідні додаткові ресурси. Уряд уже вирішив ключові питання щодо фінансування та допомоги, зокрема для Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.