В баре на Новопечерских Липках мужчина устроил драку со стрельбой – видео

16:53, 12 октября 2025
Полиция задержала 30-летнего киевлянина, ему грозит до семи лет тюрьмы.
В Печерском районе Киева в одном из баров на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадала девушка. Полиция объявила о подозрении 30-летнему мужчине, который открыл огонь.

По данным полиции, между двумя группами отдыхающих из-за девушки возник словесный спор, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта достал оружие и произвел несколько хаотичных выстрелов в сторону соперника. Погибших или раненых от выстрелов нет.

Правоохранители установили и задержали стрелка — 30-летнего жителя Киева. Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли травматический пистолет и патроны к нему.

Действия стрелка квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия, что предусматривает до семи лет лишения свободы.

