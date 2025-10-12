ФЛП получил безвозвратную помощь — включается ли она в доход

Налоговая разъяснила, что безвозвратная финансовая помощь, не связанная с деятельностью ФЛП, считается дополнительным благом и подлежит налогообложению.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, как облагается налогом безвозвратная финансовая помощь, полученная физическим лицом – предпринимателем (ФЛП) на общей системе налогообложения.

Что такое безвозвратная финансовая помощь

Согласно Налоговому кодексу, безвозвратная финансовая помощь — это:

средства, переданные по договорам дарения или без заключения таких договоров;

безнадежная задолженность, возмещенная после списания;

невозвращенная задолженность после истечения срока исковой давности;

кредиты или депозиты без установленного срока возврата, а также неуплаченные проценты по ним.

Как облагается помощь налогом

Согласно ст. 177 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения ФЛП на общей системе является чистый доход — то есть разница между полученными доходами и документально подтвержденными расходами, связанными с предпринимательской деятельностью.

Однако, если физическое лицо – предприниматель получает другие доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, они облагаются как обычные доходы физического лица.

Таким образом, безвозвратная финансовая помощь, не связанная с деятельностью ФЛП, считается дополнительным благом и включается в общий месячный (годовой) облагаемый доход.

Какие налоги нужно уплатить

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

Военный сбор — 5%.

При этом удержание налога осуществляет налоговый агент, выплачивающий доход.

Вывод

Итак, если безвозвратная финансовая помощь не связана с предпринимательской деятельностью ФЛП, ее необходимо задекларировать как доход физического лица и уплатить с нее НДФЛ и военный сбор.

