ФЛП получил безвозвратную помощь — включается ли она в доход

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, как облагается налогом безвозвратная финансовая помощь, полученная физическим лицом – предпринимателем (ФЛП) на общей системе налогообложения.
Что такое безвозвратная финансовая помощь
Согласно Налоговому кодексу, безвозвратная финансовая помощь — это:
Как облагается помощь налогом
Согласно ст. 177 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения ФЛП на общей системе является чистый доход — то есть разница между полученными доходами и документально подтвержденными расходами, связанными с предпринимательской деятельностью.
Однако, если физическое лицо – предприниматель получает другие доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, они облагаются как обычные доходы физического лица.
Таким образом, безвозвратная финансовая помощь, не связанная с деятельностью ФЛП, считается дополнительным благом и включается в общий месячный (годовой) облагаемый доход.
Какие налоги нужно уплатить
При этом удержание налога осуществляет налоговый агент, выплачивающий доход.
Вывод
Итак, если безвозвратная финансовая помощь не связана с предпринимательской деятельностью ФЛП, ее необходимо задекларировать как доход физического лица и уплатить с нее НДФЛ и военный сбор.
