ФОП отримав безповоротну допомогу — чи включається вона до доходу

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, як оподатковується безповоротна фінансова допомога, отримана фізичною особою – підприємцем (ФОП) на загальній системі оподаткування.
Що таке безповоротна фінансова допомога
Відповідно до Податкового кодексу, безповоротна фінансова допомога — це:
Як оподатковується допомога
Згідно зі ст. 177 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування ФОП на загальній системі є чистий дохід — тобто різниця між отриманими доходами та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з підприємницькою діяльністю.
Однак, якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, не пов’язані з підприємництвом, вони оподатковуються як звичайні доходи фізичної особи.
Таким чином, безповоротна фінансова допомога, не пов’язана з діяльністю ФОП, вважається додатковим благом і включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Які податки потрібно сплатити
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
Військовий збір — 5%.
При цьому утримання податку здійснює податковий агент, який виплачує дохід.
Висновок
Отже, якщо безповоротна фінансова допомога не пов’язана з підприємницькою діяльністю ФОП, її необхідно задекларувати як дохід фізичної особи та сплатити з неї ПДФО і військовий збір.
