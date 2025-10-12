ФОП отримав безповоротну допомогу — чи включається вона до доходу

Податкова роз’яснила, що безповоротна фінансова допомога, не пов’язана з діяльністю ФОП, вважається додатковим благом і підлягає оподаткуванню.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, як оподатковується безповоротна фінансова допомога, отримана фізичною особою – підприємцем (ФОП) на загальній системі оподаткування.

Що таке безповоротна фінансова допомога

Відповідно до Податкового кодексу, безповоротна фінансова допомога — це:

кошти, передані за договорами дарування або без укладення таких договорів;

безнадійна заборгованість, відшкодована після списання;

неповернута заборгованість після спливу строку позовної давності;

кредити чи депозити без визначеного строку повернення, а також несплачені відсотки за ними.

Як оподатковується допомога

Згідно зі ст. 177 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування ФОП на загальній системі є чистий дохід — тобто різниця між отриманими доходами та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з підприємницькою діяльністю.

Однак, якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, не пов’язані з підприємництвом, вони оподатковуються як звичайні доходи фізичної особи.

Таким чином, безповоротна фінансова допомога, не пов’язана з діяльністю ФОП, вважається додатковим благом і включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Які податки потрібно сплатити

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;

Військовий збір — 5%.

При цьому утримання податку здійснює податковий агент, який виплачує дохід.

Висновок

Отже, якщо безповоротна фінансова допомога не пов’язана з підприємницькою діяльністю ФОП, її необхідно задекларувати як дохід фізичної особи та сплатити з неї ПДФО і військовий збір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.