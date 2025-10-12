Зеленский сообщил об успешном контрнаступлении украинских войск в Доброполье и Орехове

ВСУ продвигаются в районе Доброполья в Донецкой области и Орехова в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия в районе Доброполья Покровского района Донецкой области и Орехова Пологовского района Запорожской области.

«Сейчас украинские подразделения продолжают наши контрнаступательные действия в районах Доброполья, а также в других районах, в частности на Запорожском направлении – вблизи Орехова, там идет продвижение наших войск, и на сегодняшний день – более чем на три километра. Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы», — отметил Зеленский в вечернем обращении.

