Зеленський повідомив про успішний контрнаступ українських військ у Добропіллі та Оріхові

ЗСУ просуваються в районі Добропілля на Донеччині та Оріхова Запорізької області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні дії в районі Добропілля Покровського району Донецької області та Оріхова Пологівського району Запорізької області.

«Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 33-го штурмового полку та іншим нашими підрозділам, які були задіяні», — зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.