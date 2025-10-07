Верховная Рада рассмотрит новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести понятия «добропорядочность» и «снятие корпоративной вуали»

Руслан Стефанчук предлагает новую редакцию Гражданского кодекса, в которой появятся понятия «добропорядочность» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также будет закреплена презумпция частных правоотношений.

В скором времени Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект 14056 о новой редакции книги первой Гражданского кодекса (ГК). Инициатором этого и других законопроектов об обновлении (рекодификации) Гражданского кодекса выступил спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.

Как отметил Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, который уже рекомендовал законопроект Стефанчука к принятию за основу, «обновленные положения должны превратить Гражданский кодекс в настоящую «Конституцию частного права»». Ранее сам спикер охарактеризовал это обновление как «супермаркет правовых возможностей».

Законопроект вносит изменения в общие принципы и источники частного права, перечень субъектов и объектов частных правоотношений, нормы о договорах и других сделках, представительстве, а также сроках и исковой давности.

Как заметили в комитете, законопроект предусматривает презумпцию частных правоотношений: отношения считаются частными, если их публичный характер не определен законом и не вытекает из сути самих отношений.

Предполагается введение более гибких правил идентификации личности: наряду с традиционным именем допускается использование псевдонима или профессионального имени, инициалов или специального цифрового кода.

Законопроектом предлагается «переосмыслить статус ребенка»: ребенок сохраняет этот статус в отношениях с родителями и после совершеннолетия.

Также предусматривается, что представительство может осуществляться по доверенности и/или на основании договора. Это изменение признает, что сам по себе договор поручения (или другой договор, например, агентский) уже наделяет полномочиями представителя, и для представительства может быть достаточно заключения договора, если стороны того желают.

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) парламента рассмотрело проект в крайне сжатый срок. Ниже приводим некоторые выдержки из заключения ГНЭУ.

Гражданское = частное?

Как отметило ГНЭУ, в части положений проекта гражданские отношения фактически отождествляются с частными.

Однако такой подход выглядит дискуссионным, поскольку частное право, как правило, понимается как система правовых норм не только гражданского, но и некоторых других отраслей права и их институтов (например, трудового, земельного и т.д.). В связи с этим, распространение на регулирование указанных отношений положений гражданского законодательства создает риски правового хаоса в их регулировании вследствие возможности одновременного применения к регулированию соответствующих общественных отношений положений как гражданского, так и отраслевого законодательства.

Кроме того, из проекта из книги I ГК исключаются положения действующей редакции ст. 9, согласно которой «положения настоящего Кодекса применяются к урегулированию отношений, возникающих в сферах использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также к трудовым и семейным отношениям, если они не урегулированы другими актами законодательства...», что также увеличивает риски возникновения правовой неопределенности при регулировании трудовых, семейных и других соответствующих отраслевых отношений, которые считаются элементами системы частного права.

В проекте одновременно продолжается использование термина «гражданский» как самостоятельного понятия, однако без определения его соотношения с термином «частный», что затрудняет их понимание.

Право = законодательство?

Как заметили в ГНЭУ, в проекте фактически отождествляются понятия «право» и «законодательство», что также выглядит дискуссионным, поскольку они, как правило, рассматриваются как разные понятия.

Также в поданный проект, кроме норм частного права, включены и несколько норм публичного права (например, новая ч. 6 ст. 90 ГК, в которой определяются сведения о государственной регистрации воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления... которые не подлежат обнародованию).

«Отношения являются частными, если их публичный характер не определен законом или не вытекает из их содержания»

Определяется, что «отношения являются частными, если их публичный характер не определен законом или не вытекает из их содержания. К имущественным отношениям публично-правового характера этот Кодекс и другие источники частного права не применяются, если иное не определено законом».

Однако из предлагаемой редакции остается непонятным, какие именно отношения следует считать частноправовыми, а какие – публично-правовыми, отметили в ГНЭУ. К тому же, определение предмета одного закона через ссылку на другие законы создает угрозу нестабильности указанного определения из-за внесения изменений в упомянутые другие законы.

«Добропорядочность» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали»

Использование в проекте понятия «добропорядочность» (boni mores) без определения его содержания не согласуется с принципом правовой определенности, считают в управлении. При этом из ГК исключается положение ч. 4 действующей редакции ст. 13 ГК, согласно которой «при осуществлении гражданских прав лицо должно соблюдать моральные основы общества».

Аналогичное замечание касается также использования в проекте понятия «снятие корпоративной вуали» без его определения. Кроме того, в этой статье непонятно, как именно должно устанавливаться осуществление прямого или опосредованного решающего влияния на деятельность общества, а также, что означает «принцип ограниченной ответственности», которым обязан руководствоваться суд при решении вопроса о снятии корпоративной вуали.

В проекте указано, что «лицо должно осуществлять свои гражданские права добросовестно и способом, не противоречащим ее предыдущим заявлениям или поведению» (venire contra factum proprium).

«Предписание относительно несоответствия предыдущим заявлениям или поведению лица является дискуссионным в концептуальном плане и, по нашему мнению, ограничивает свободу действий физического лица и выглядит как вмешательство в его личную жизнь. В целом, такой принцип применяется к субъектам хозяйствования и другим участникам хозяйственных отношений, а не к физическим лицам», заметили в ГНЭУ.

Проект предусматривает, что если достижение цели учреждения стало невозможным или не согласуется с добропорядочностью (boni mores), то соответствующий орган государственной власти может обратиться в суд с заявлением об определении другой цели учреждения. В ГНЭУ обратили внимание, что предложенная формулировка содержит риски, связанные с нечеткостью критериев, потенциальным злоупотреблением дискреционными полномочиями.

Перечень сделок, которые должны совершаться только в письменной форме, исключат

Проектом из ГК предлагается исключить нормы, регулирующие устную и письменную формы сделок и перечень сделок, которые должны совершаться только в письменной форме. По мнению ГНЭУ, такое исключение несет значительные риски для гражданского оборота и защиты прав участников правоотношений, может привести к увеличению правовой неопределенности и судебных споров.

Усыновителей исключат из числа законных представителей

Расширяется круг законных представителей и разрешается им действовать даже тогда, когда лицо имеет право и возможность самостоятельно защищать свои интересы.

Предусматривается, что «в случаях, определенных этим Кодексом, родители как законные представители имеют право обращаться для защиты прав... своих совершеннолетних сына, дочери даже в случае, если... совершеннолетние сын, дочь имеют право самостоятельно обратиться за такой защитой».

Однако предоставление законным представителям права действовать независимо от воли лица, законным представителем которого он является, может привести к конфликту между волей лица и действиями его представителя.

В то же время, предлагается исключить усыновителей из числа законных представителей своих малолетних и несовершеннолетних детей, что, по мнению ГНЭУ, сомнительно с точки зрения обеспечения гарантий прав детей и семей.

Сроки будут считать по-новому

Проект предусматривает, что срок, определенный в неделях, месяцах или годах, начинается с первого часа следующего дня после календарной даты или наступления события... и заканчивается после истечения последнего часа последнего дня срока.

Однако, по мнению ГНЭУ, такой подход не позволяет четко определить ни момент начала срока, ни момент его окончания.

Также предлагается расширить пределы специальной исковой давности. Предусматривается установление 30-летнего срока исковой давности для требований о возмещении вреда, причиненного заказчику противоправными действиями подрядчика по договору подряда на капитальное строительство, которые привели к разрушениям или авариям.

Предлагается определить разный момент начала течения исковой давности. Так, течение общей исковой давности начинается с момента завершения календарного года, в котором лицо узнало о нарушении своего права, тогда как течение специальной исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало о нарушении.

«По нашему мнению, такое нововведение является довольно сомнительным, поскольку использование формулировки «с момента завершения календарного года»... может толковаться как фактически продлевающее исковую давность на год. Разные подходы для общей и специальной исковой давности создают ситуации, когда для схожих по содержанию требований начало течения будет исчисляться по-разному», отметили в экспертном управлении.

Автор: Наталя Мамченко

