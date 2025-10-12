Практика судов
В Украине создали единую систему координации эвакуации из ВОТ и прифронтовых зон

17:47, 12 октября 2025
В Украине заработает Государственная информационная система координации эвакуации.
Фото: ArmyInform
Правительство поддержало создание Государственной информационной системы координации эвакуации и оказания помощи лицам из временно оккупированных территорий и прифронтовых зон. По данным Минсоцполитики, цель системы — организовать четкий, безопасный и понятный процесс эвакуации от момента выезда из опасных территорий до размещения и интеграции в новых общинах.

«Новая система позволит упорядочить процесс эвакуации из прифронтовых общин. Люди, которые вынужденно покидают дома, должны получить качественное сопровождение. Минсоцполитики уже разработало новые программы поддержки эвакуированных ВПЛ, которым требуется особая забота. Медицинское восстановление в течение 30 дней после эвакуации и услуга по проживанию, сопровождаемая социальной поддержкой. Новая система позволит устранить бюрократические процедуры и ускорить процесс оказания помощи», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины отвечает за социальное сопровождение и реинтеграцию внутренне перемещенных лиц. Координацию процесса осуществляет Министерство развития общин и территорий через Координационный штаб, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обеспечивает безопасность, оповещение и техническую составляющую эвакуации.

Местные администрации и органы местного самоуправления на местах организуют эвакуационные мероприятия: принимают решения, создают сборные пункты, проводят оповещение, регистрацию, транспортировку и размещение людей, координируют работу социальных работников и обеспечивают бытовую поддержку.

На базе транзитных центров созданы мультидисциплинарные команды, которые оценивают потребности эвакуированных, определяют маршруты эвакуации и обеспечивают предоставление комплексных услуг на территориях, куда перемещаются люди. Координацию работы этих команд, в состав которых входят социальные работники, психологи, юристы и медики, осуществляет Национальная социальная сервисная служба Украины.

Кабинет Министров Украины эвакуация

