В Україні створили єдину систему координації евакуації із ТОТ і прифронтових зон

17:47, 12 жовтня 2025
В Україні запрацює Державна інформаційна система координації евакуації.
Фото: ArmyInform
Уряд підтримав створення Державної інформаційної системи координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих територій і прифронтових зон. За даними Мінсоцполітики, мета системи — організувати чіткий, безпечний і зрозумілий процес евакуації від моменту виїзду з небезпечних територій до розміщення та інтеграції в нових громадах.

«Нова Система дозволить упорядкувати процес евакуації з прифронтових громад. Люди, які вимушено покидають будинки, мають отримати якісний супровід. Мінсоцполітики вже напрацювало нові програми підтримки евакуйованих ВПО, яким потрібне особливе піклування. Медичне відновлення протягом 30 днів після евакуації та послугу з проживання, яка супроводжується соціальною підтримкою. Нова Система дозволить прибрати бюрократичні процедури та пришвидшити процес надання допомоги», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідає за соціальний супровід і реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб. Координацію процесу здійснює Міністерство розвитку громад та територій через Координаційний штаб, а Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує безпеку, оповіщення та технічну складову евакуації.

Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування на місцях організовують евакуаційні заходи: ухвалюють рішення, створюють збірні пункти, проводять оповіщення, реєстрацію, транспортування та розміщення людей, координують роботу соціальних працівників і забезпечують побутову підтримку.

На базі транзитних центрів створено мультидисциплінарні команди, які оцінюють потреби евакуйованих, визначають маршрути евакуації та забезпечують надання комплексних послуг на територіях, куди переміщуються люди. Координацію роботи цих команд, до складу яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики, здійснює Національна соціальна сервісна служба України.

