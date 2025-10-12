Детское Евровидение 2025: в Дии стартовал второй этап голосования

В Украине стартовал второй этап опроса в приложении Дия для выбора представителя на Детское Евровидение в Тбилиси. Зрители могут поддержать предыдущего фаворита или выбрать нового артиста.
Выступления участников уже начались. Голосовать можно через Дию: Сервисы – Опросы – Исполнитель.
Среди кандидатов:
Трансляцию выступлений смотрите на платформах Суспільне Культура в Дія.TV, на сайте Евровидения или на YouTube-канале Евровидения Украина.
Опрос завершится сразу после окончания выступлений. Окончательный результат будет определяться поровну голосами зрителей и жюри — 50/50.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.