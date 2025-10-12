Детское Евровидение 2025: в Дии стартовал второй этап голосования

Украина выбирает представителя на Детское Евровидение в Тбилиси.

В Украине стартовал второй этап опроса в приложении Дия для выбора представителя на Детское Евровидение в Тбилиси. Зрители могут поддержать предыдущего фаворита или выбрать нового артиста.

Выступления участников уже начались. Голосовать можно через Дию: Сервисы – Опросы – Исполнитель.

Среди кандидатов:

Ликерия Чирва с песней «Не так как все»

Ольга Нестерко с песней «Зозуля»

София Нерсесян с песней «Мотанка»

Злата Иванов и Владислав Васицкий с песней «Звездный час»

Всеволод Скрима с песней «Young heart»

Ангелина Глогусь с песней «Мое сердце»

Трансляцию выступлений смотрите на платформах Суспільне Культура в Дія.TV, на сайте Евровидения или на YouTube-канале Евровидения Украина.

Опрос завершится сразу после окончания выступлений. Окончательный результат будет определяться поровну голосами зрителей и жюри — 50/50.

