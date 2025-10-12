Практика судов
  1. В Украине

Детское Евровидение 2025: в Дии стартовал второй этап голосования

18:41, 12 октября 2025
Украина выбирает представителя на Детское Евровидение в Тбилиси.
Детское Евровидение 2025: в Дии стартовал второй этап голосования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стартовал второй этап опроса в приложении Дия для выбора представителя на Детское Евровидение в Тбилиси. Зрители могут поддержать предыдущего фаворита или выбрать нового артиста.

Выступления участников уже начались. Голосовать можно через Дию: Сервисы – Опросы – Исполнитель.

Среди кандидатов:

  • Ликерия Чирва с песней «Не так как все»
  • Ольга Нестерко с песней «Зозуля»
  • София Нерсесян с песней «Мотанка»
  • Злата Иванов и Владислав Васицкий с песней «Звездный час»
  • Всеволод Скрима с песней «Young heart»
  • Ангелина Глогусь с песней «Мое сердце»

Трансляцию выступлений смотрите на платформах Суспільне Культура в Дія.TV, на сайте Евровидения или на YouTube-канале Евровидения Украина.

Опрос завершится сразу после окончания выступлений. Окончательный результат будет определяться поровну голосами зрителей и жюри — 50/50.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Дия Евровидение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Одновременное утверждение стороной защиты о том, что лицо не получало взятки, и о том, что имела место провокация, являются взаимоисключающими – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что если сторона защиты утверждает, что имеет место провокация преступления, то выдвижение этой версии предполагает признание факта получения лицом неправомерной выгоды.

УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов – Верховный Суд

Прокурор не предоставил оригиналы документов при обращении с ходатайством к следственному судье о даче разрешения на проведение обыска в помещении ГИС – что решил Верховный Суд.

Правительство заложило возможность изъятия из публичного Реестра тех судебных решений, где фигурируют критически важные субъекты

Кабмин дал собственное определение термина «обнародование», заложив таким образом возможность Минобороны инициировать исключение из Реестра судебных решений тех решений, где упоминаются критически важные предприятия, учреждения или организации.

Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям

Плановые проверки соблюдения разрешительными органами требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера будут возобновлены после принятия закона в целом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України