Дитяче Євробачення 2025: в Дії стартував другий етап голосування

Україна обирає представника на Дитяче Євробачення у Тбілісі.

В Україні стартував другий етап опитування в застосунку Дія для вибору представника на Дитяче Євробачення у Тбілісі. Глядачі можуть підтримати попереднього фаворита або обрати нового артиста.

Виступи учасників уже розпочалися. Голосувати можна через Дію: Сервіси – Опитування – Виконавець.

Серед кандидатів:

Лікерія Чирва з піснею «Не так як всі»

Ольга Нестерко з піснею «Зозуля»

Софія Нерсесян з піснею «Мотанка»

Злата Іванів та Владислав Васицький з піснею «Зоряний час»

Всеволод Скрима з піснею «Young heart»

Ангеліна Глогусь з піснею «Моє серце»

Трансляцію виступів дивіться на платформах Суспільне Культура в Дія.TV, на сайті Євробачення, або на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Опитування завершиться одразу після закінчення виступів. Остаточний результат визначатиметься порівну голосами глядачів і журі — 50/50.

