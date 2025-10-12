Практика судів
Дитяче Євробачення 2025: в Дії стартував другий етап голосування

18:41, 12 жовтня 2025
Україна обирає представника на Дитяче Євробачення у Тбілісі.
Дитяче Євробачення 2025: в Дії стартував другий етап голосування
В Україні стартував другий етап опитування в застосунку Дія для вибору представника на Дитяче Євробачення у Тбілісі. Глядачі можуть підтримати попереднього фаворита або обрати нового артиста.

Виступи учасників уже розпочалися. Голосувати можна через Дію: Сервіси – Опитування – Виконавець.

Серед кандидатів:

  • Лікерія Чирва з піснею «Не так як всі»
  • Ольга Нестерко з піснею «Зозуля»
  • Софія Нерсесян з піснею «Мотанка»
  • Злата Іванів та Владислав Васицький з піснею «Зоряний час»
  • Всеволод Скрима з піснею «Young heart»
  • Ангеліна Глогусь з піснею «Моє серце»

Трансляцію виступів дивіться на платформах Суспільне Культура в Дія.TV, на сайті Євробачення, або на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Опитування завершиться одразу після закінчення виступів. Остаточний результат визначатиметься порівну голосами глядачів і журі — 50/50.

