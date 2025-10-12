Дитяче Євробачення 2025: в Дії стартував другий етап голосування

В Україні стартував другий етап опитування в застосунку Дія для вибору представника на Дитяче Євробачення у Тбілісі. Глядачі можуть підтримати попереднього фаворита або обрати нового артиста.
Виступи учасників уже розпочалися. Голосувати можна через Дію: Сервіси – Опитування – Виконавець.
Серед кандидатів:
Трансляцію виступів дивіться на платформах Суспільне Культура в Дія.TV, на сайті Євробачення, або на YouTube-каналі Євробачення Україна.
Опитування завершиться одразу після закінчення виступів. Остаточний результат визначатиметься порівну голосами глядачів і журі — 50/50.
