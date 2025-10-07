Правительство заложило возможность изъятия из публичного Реестра тех судебных решений, где фигурируют критически важные субъекты

Кабмин дал собственное определение термина «обнародование», заложив таким образом возможность Минобороны инициировать исключение из Реестра судебных решений тех решений, где упоминаются критически важные предприятия, учреждения или организации.

Как известно, общественность в свое время выступила против принятия закона, которым предлагалось исключить из публичной части Единого государственного реестра судебных решений те решения, где, в частности, упоминаются критически важные предприятия, а также те, где упоминаются ТЦК и нарушения воинского учета (законопроект 7033-д).

В итоге принятие отдельного закона уже может не понадобиться. Ведь правительство постановлением №1257 утвердило порядок ограничения доступа к информации о предприятиях, учреждениях и организациях, который предусматривает возможность закрытия данных в неопределенном перечне публичных реестров.

Этот порядок регулирует процесс таким образом, что оставляет возможность и для закрытия в публичной части Реестра тех судебных решений, где фигурируют определенные предприятия, учреждения и организации.

Последние могут обратиться в Минобороны с письменным запросом о временном ограничении доступа к информации, обнародованной в публичных электронных реестрах и на электронных информационных ресурсах.

Поскольку сам перечень реестров и ресурсов в постановлении не указан, важным здесь является определение понятия «обнародование», которое дало в этом порядке правительство.

Так, для целей этого порядка:

обнародованием считается размещение в открытом доступе информации как на платной, так и на бесплатной основе;

но обнародованием не считается предоставление доступа к информации при условии предварительной идентификации получателя такой информации с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

То есть, не будет «обнародованием» информация в тех реестрах, где доступ получается через КЭП. К примеру, для получения данных из реестра недвижимости нужен КЭП. Все, к чему доступ получается без КЭП – обнародование.

При этом следует напомнить, что общий доступ граждан к Реестру судебных решений осуществляется свободно, без КЭП.

Следовательно, по логике правительства – размещение судебного решения, где фигурирует такое критически важное предприятие или учреждение, уже является обнародованием. Таким образом, предприятие, учреждение или организация, которые в соответствии с постановлением №76, подпадают под признаки критических, могут просить Минобороны об ограничении доступа к информации о них в Реестре судебных решений.

Такое собственное толкование правительством термина «обнародование» закладывает основу для того, чтобы информация в Реестре судебных решений относительно определенных предприятий была закрыта. Технически речь может идти и об изъятии определенных дел из публичной части Реестра судебных решений.

В постановлении речь идет о закрытии данных относительно предприятий, учреждений, организаций, которые:

определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса;

или критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период.

Такие субъекты обращаются в Минобороны с запросом, в котором должны указать, в частности:

исчерпывающий перечень публичных электронных реестров и электронных информационных ресурсов (или конкретной информации из таких публичных электронных реестров и электронных информационных ресурсов), относительно которых у предприятия есть потребность во временном ограничении доступа к информации о нем;

исчерпывающий перечень субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности, в частности поставщиков электронных коммуникационных услуг, с помощью веб-сайтов (веб-порталов и других веб-ресурсов) и (или) других электронных ресурсов (в частности мобильных приложений) которых осуществляется обнародование информации (поставщик услуг), относительно которой у предприятия есть потребность во временном ограничении доступа;

копию приказа об определении предприятия критически важным (кроме случаев, когда соответствующий приказ был издан Минобороны).

В случае если полученный запрос соответствует требованиям, Минобороны не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня его получения обращается путем направления письма в электронной форме к поставщику услуг, определенному в запросе, о необходимости обеспечения им временного ограничения доступа к информации.

Кроме того, порядок предусматривает, что предприятие обязано проинформировать Минобороны о лишении его статуса критически важного не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом соответствующего решения (кроме случаев, когда соответствующий приказ был издан Минобороны). Впрочем, санкций за такое «неинформирование» порядок не предусматривает.

К тому же, порядок предусматривает, что для возобновления обнародования информации, в отношении которой было осуществлено ограничение доступа, поставщик услуг должен получить соответствующее письмо Минобороны. Как быть, если соответствующее письмо «потеряется» или вообще не дойдет до поставщика – ответа на этот вопрос порядок не содержит.

Следует также заметить, что правительство, принимая это постановление, сослалось на статью 9 закона об обороне, а не на профильные законы, регулирующие функционирование реестров.

Не исключено, что такое регулирование от Кабмина вызовет определенный хаос, ведь правительство не предусмотрело четкой процедуры согласования ограничения информации, не определило, какие именно данные подлежат закрытию, о каких реестрах идет речь и т.д., предоставив широкую дискрецию Минобороны, которое фактически самостоятельно будет определять, что закрывать в публичных реестрах, а что – нет.

Автор: Наталя Мамченко

