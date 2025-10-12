Зеленский договорился с Макроном об ускоренных поставках для ВСУ

Зеленский обсудил с Макроном ПВО и ситуацию на Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив ключевые вопросы: усиление противовоздушной обороны, устойчивость Украины и координацию дипломатических мероприятий на следующие недели.

«Говорил сегодня также с президентом Франции Макроном, тоже ключевое — это ПВО, наша устойчивость, также дипломатические мероприятия следующих недель, мы координируем наши позиции. Мы договорились, что наши военные передадут Франции самые первые потребности, и мы ускоряем поставки», — отметил Зеленский.

Среди прочего, лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Зеленский подчеркнул, что Украина способна восстановить линии энергоснабжения станции и гарантировать ее безопасность при условии украинского контроля и участия украинских специалистов. «Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергоснабжения станции и гарантировать безопасность станции — и именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности», — подчеркнул он.

Он отметил, что Россия не заинтересована в восстановлении безопасности станции, поэтому необходимо давление для прекращения обстрелов, чтобы ремонтные бригады могли работать. Зеленский также призвал МАГАТЭ занять более четкую и честную позицию. По его словам, Запорожская АЭС переживает самый длительный блэкаут — станция почти три недели работает на дизель-генераторах, что недопустимо.

