Зеленський домовився з Макроном про прискорене постачання для ЗСУ

17:29, 12 жовтня 2025
Зеленський обговорив із Макроном ППО та ситуацію на Запорізькій АЕС.
Зеленський домовився з Макроном про прискорене постачання для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши ключові питання: посилення протиповітряної оборони, стійкість України та координацію дипломатичних заходів на наступні тижні.

«Говорив сьогодні також із Президентом Франції Макроном, теж ключове – це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів, ми координуємо наші позиції. Ми домовились, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання», — зазначив Зеленський.

Серед іншого, лідери обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Зеленський наголосив, що Україна здатна відновити лінії енергозабезпечення станції та гарантувати її безпеку за умови українського контролю та участі українських фахівців. «Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – і саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки», — підкреслив він.

Він зазначив, що Росія не зацікавлена у відновленні безпеки станції, тому потрібен тиск для припинення обстрілів, щоб ремонтні бригади могли працювати. Зеленський також закликав МАГАТЕ зайняти більш чітку та чесну позицію. За його словами, Запорізька АЕС переживає найтриваліший блекаут — станція майже три тижні працює на дизель-генераторах, що є неприпустимим.

