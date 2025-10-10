Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

Правительство постановлением №1281 утвердило порядок проведения инструктажей и систематических тренингов по кибергигиене для членов Кабмина, народных депутатов Украины, работников патронатных служб, депутатов местных советов, должностных лиц органов местного самоуправления, государственных служащих, военнослужащих, работников органов государственной власти, других государственных органов, руководителей и работников государственных предприятий, учреждений и организаций.

Целью проведения инструктажей и систематических тренингов по кибергигиене является повышение уровня осведомленности субъектов государственного управления и формирование у них практических навыков безопасного пользования средствами информатизации и интернетом.

В частности, это необходимо для своевременного реагирования на кибератаки и обеспечения защиты персональных данных.

Содержание инструктажей и тренингов по кибергигиене будет определять сам орган власти.

Инструктажи и тренинги по кибергигиене проводятся:

ответственными лицами подразделений по киберзащите (руководителями по киберзащите, которым непосредственно подчиняются такие подразделения) — для членов Кабмина, народных депутатов Украины, работников патронатных служб, государственных служащих, военнослужащих, работников органов государственной власти и других государственных органов, руководителей и работников государственных предприятий, учреждений и организаций;

ответственными лицами, которые выполняют функции и задачи руководителя по киберзащите в органах местного самоуправления, — для представителей органов местного самоуправления.

Проведение инструктажей и тренингов по кибергигиене для субъектов государственного управления осуществляется со следующей периодичностью:

после назначения их на должности в органах государственной власти, других государственных органах, на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях, вступления в полномочия в органах местного самоуправления или полномочий народного депутата Украины — в течение одного календарного месяца после даты назначения на должность или вступления в полномочия;

не реже одного раза в год в течение всего срока пребывания на должностях в органах государственной власти, других государственных органах, на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях или срока полномочий в органах местного самоуправления или полномочий народного депутата Украины;

после наступления значительного киберинцидента, кибератаки в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях — в течение одного календарного месяца; при необходимости согласно результатам анализа рисков.

Во время особого периода периодичность и порядок проведения инструктажей и тренингов по кибергигиене для военнослужащих Вооруженных Сил определяется Главнокомандующим Вооруженных Сил.

Контроль за проведением инструктажей и тренингов по кибергигиене возлагается на руководителей органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Отчетная информация о проведении инструктажей и тренингов по кибергигиене хранится в органе государственной власти, другом государственном органе, органе местного самоуправления, на государственном предприятии, в учреждении и организации и проверяется Госспецсвязью во время осуществления оценки состояния киберзащиты.

Автор: Наталя Мамченко

