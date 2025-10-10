Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд постановою №1281 затвердив порядок проведення інструктажів та систематичних тренінгів щодо кібергігієни для членів Кабміну, народних депутатів України, працівників патронатних служб, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців, військовослужбовців, працівників органів державної влади, інших державних органів, керівників та працівників державних підприємств, установ та організацій.

Метою проведення інструктажів та систематичних тренінгів щодо кібергігієни є підвищення рівня обізнаності суб’єктів державного управління та формування в них практичних навичок безпечного користування засобами інформатизації та інтернетом.

Зокрема це потрібно для своєчасного реагування на кібератаки та забезпечення захисту персональних даних.

Зміст інструктажів та тренінгів щодо кібергігієни буде визначати сам орган влади.

Інструктажі та тренінги щодо кібергігієни проводяться:

відповідальними особами підрозділів з кіберзахисту (керівниками з кіберзахисту, яким безпосередньо підпорядковуються такі підрозділи) — для членів Кабміну, народних депутатів України, працівників патронатних служб, державних службовців, військовослужбовців, працівників органів державної влади та інших державних органів, керівників та працівників державних підприємств, установ та організацій;

відповідальними особами, які виконують функції та завдання керівника з кіберзахисту в органах місцевого самоврядування, — для представників органів місцевого самоврядування.

Проведення інструктажів та тренінгів щодо кібергігієни для суб’єктів державного управління здійснюється з такою періодичністю:

після призначення їх на посади в органах державної влади, інших державних органах, на державних підприємствах, в установах та організаціях, набуття повноважень в органах місцевого самоврядування або повноважень народного депутата України — протягом одного календарного місяця після дати призначення на посаду або набуття повноважень;

не рідше одного разу на рік протягом всього строку перебування на посадах в органах державної влади, інших державних органах, на державних підприємствах, в установах та організаціях або строку повноважень в органах місцевого самоврядування або повноважень народного депутата України;

після настання значного кіберінциденту, кібератаки в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях — протягом одного календарного місяця; за потреби згідно з результатом аналізу ризиків.

Під час особливого періоду періодичність та порядок проведення інструктажів та тренінгів щодо кібергігієни для військовослужбовців Збройних Сил визначається Головнокомандувачем Збройних Сил.

Контроль за проведенням інструктажів та тренінгів щодо кібергігієни покладається на керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Звітна інформація щодо проведення інструктажів та тренінгів щодо кібергігієни зберігається в органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, на державному підприємстві, в установі та організації та перевіряється Держспецзв’язку під час здійснення оцінювання стану кіберзахисту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.