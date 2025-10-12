Практика судов
В Казахстане некоторых преступников будут кастрировать перед выходом из тюрьмы

16:25, 12 октября 2025
В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов за 6 месяцев до выхода из тюрьмы.
В Казахстане некоторых преступников будут кастрировать перед выходом из тюрьмы
В Казахстане приняли новые правила применения химической кастрации, которые вступят в силу 17 октября. Об этом сообщает Orda.kz.

Химическую кастрацию будет назначать суд и проводить непосредственно в исправительных учреждениях. «Принудительная мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии. Это касается только лиц в возрасте от 18 лет, признанных виновными в сексуальных преступлениях против детей», — указано в приказе Министерства здравоохранения Казахстана.

Администрация колонии обязана подать материалы в суд не позднее чем за 12 месяцев до окончания срока наказания для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Эксперты будут оценивать, есть ли у осужденного психические отклонения или склонность к сексуальному насилию.

