У Казахстані деяких злочинців каструватимуть перед виходом із вʼязниці

У Казахстані запровадили хімічну кастрацію педофілів за 6 місяців до виходу із в’язниці.

У Казахстані ухвалили нові правила застосування хімічної кастрації, які набудуть чинності 17 жовтня. Про це повідомляє Orda.kz.

Хімічну кастрацію призначатиме суд і проводитимуть безпосередньо у виправних закладах. «Примусовий захід застосовуватиметься до засуджених за шість місяців до їхнього звільнення з колонії. Це стосується лише осіб віком від 18 років, визнаних винними у сексуальних злочинах проти дітей», — зазначено в наказі Міністерства охорони здоров’я Казахстану.

Адміністрація колонії зобов’язана подати матеріали до суду не пізніше ніж за 12 місяців до завершення терміну покарання для проведення судово-психіатричної експертизи.

Експерти оцінюватимуть, чи є у засудженого психічні відхилення або схильність до сексуального насильства.

