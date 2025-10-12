Практика судов
В Германии создали технологию, которая «видит» человека без подключения к Wi-Fi

18:05, 12 октября 2025
Новая технология позволяет идентифицировать людей по Wi-Fi сигналам.
Фото из открытых источников
Исследователи из Института технологий Карлсруэ (KIT) разработали технологию, которая позволяет идентифицировать человека с помощью Wi-Fi сигналов без необходимости подключения его смартфона или планшета к сети. Для этого достаточно наличия работающих Wi-Fi роутеров или передатчиков поблизости, сообщает Interesting Engineering.

Технология анализирует взаимодействие радиоволн между стандартными Wi-Fi устройствами, создавая детальное изображение присутствия, осанки и движений человека, подобное снимку с камеры, но созданное исключительно с помощью радиосигналов.

Профессор Торстен Штруфе из Института информационной безопасности и надежности (KASTEL) объяснил, что радиоволны способны воспроизводить изображения людей и пространства подобно тому, как камера работает со светом. Система может обнаруживать человека даже без его собственного устройства, используя активные Wi-Fi сети поблизости, что позволяет фиксировать присутствие и движения лица без его ведома.

Исследователь KASTEL Джулиан Тодт отметил, что любой Wi-Fi роутер может стать инструментом слежки. Например, регулярное прохождение человека мимо кафе с активной сетью может привести к фиксации его перемещений государственными структурами или компаниями.

Штруфе добавил, что хотя камеры видеонаблюдения являются более простым методом наблюдения, широкое распространение Wi-Fi сетей создает риск формирования почти всеобъемлющей инфраструктуры контроля.

В отличие от предыдущих методов, которые использовали датчики LIDAR или данные о состоянии канала (CSI), подробно описывающие распространение радиосигнала от передатчика к приемнику, новая технология основана на стандартных Wi-Fi устройствах без специализированного оборудования. Она анализирует сигналы обратной связи с формированием луча (BFI), которые передаются в незашифрованном виде. Эти данные позволяют создавать изображения объектов с разных ракурсов с помощью алгоритмов машинного обучения.

Эксперты отмечают, что модели искусственного интеллекта, обученные этому методу, способны идентифицировать человека за несколько секунд. В проведенном эксперименте с 197 участниками технология продемонстрировала почти 100% точность идентификации независимо от стиля ходьбы или направления взгляда.

Исследователи предупреждают, что эта технология представляет значительные риски для конфиденциальности, поскольку позволяет быстро и незаметно распознавать человека без сложного оборудования.

