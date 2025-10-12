Практика судів
У Німеччині створили технологію, що «бачить» людину без підключення до Wi-Fi

18:05, 12 жовтня 2025
Нова технологія дозволяє ідентифікувати людей за Wi-Fi сигналами.
Фото з відкритих джерел
Дослідники з Інституту технологій Карлсруе (KIT) розробили технологію, яка дозволяє ідентифікувати людину за допомогою Wi-Fi сигналів без необхідності підключення її смартфона чи планшета до мережі. Для цього достатньо наявності працюючих Wi-Fi роутерів чи передавачів поблизу, повідомляє Interesting Engineering.

Технологія аналізує взаємодію радіохвиль між стандартними Wi-Fi пристроями, створюючи детальне зображення присутності, постави та рухів людини, подібне до знімка з камери, але створене виключно за допомогою радіосигналів.

Професор Торстен Штруфе з Інституту інформаційної безпеки та надійності (KASTEL) пояснив, що радіохвилі здатні відтворювати зображення людей і простору подібно до того, як камера працює зі світлом. Система може виявляти людину навіть без її власного пристрою, використовуючи активні Wi-Fi мережі поблизу, що дозволяє фіксувати присутність і рухи особи без її відома.

Дослідник KASTEL Джуліан Тодт зазначив, що будь-який Wi-Fi роутер може стати інструментом стеження. Наприклад, регулярне проходження людини повз кафе з активною мережею може призвести до фіксації її переміщень державними структурами чи компаніями.

Штруфе додав, що хоча камери відеонагляду є простішим методом спостереження, широке поширення Wi-Fi мереж створює ризик формування майже всеосяжної інфраструктури контролю.

На відміну від попередніх методів, які використовували сенсори LIDAR або дані про стан каналу (CSI), що детально описують поширення радіосигналу від передавача до приймача, нова технологія базується на стандартних Wi-Fi пристроях без спеціалізованого обладнання. Вона аналізує сигнали зворотного зв’язку з формуванням променя (BFI), які передаються у незашифрованому вигляді. Ці дані дозволяють створювати зображення об’єктів із різних ракурсів за допомогою алгоритмів машинного навчання.

Експерти зазначають, що моделі штучного інтелекту, навчені цьому методу, здатні ідентифікувати людину за кілька секунд. У проведеному експерименті з 197 учасниками технологія продемонструвала майже 100% точність ідентифікації незалежно від стилю ходьби чи напрямку погляду.

Дослідники попереджають, що ця технологія становить значні ризики для конфіденційності, оскільки дозволяє швидко й непомітно розпізнавати людину без складного обладнання.

