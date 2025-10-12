Зеленский провел второй за два дня разговор с Трампом и оценил его как очень продуктивный

«Сегодня тоже был очень продуктивный разговор, Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит», – Зеленский о разговоре с Трампом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже во второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошли. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит», – отметил Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос возможного предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.