Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом і оцінив її як дуже продуктивну

«Сьогодні теж була дуже продуктивна розмова, Трамп добре поінформований про все, що відбувається», – Зеленський про розмову з Трампом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдруге за два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається», — зазначив Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп провів у суботу телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили питання можливого надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.