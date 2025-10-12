Практика судів
  1. В Україні

Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом і оцінив її як дуже продуктивну

16:35, 12 жовтня 2025
«Сьогодні теж була дуже продуктивна розмова, Трамп добре поінформований про все, що відбувається», – Зеленський про розмову з Трампом.
Зеленський провів другу за два дні розмову з Трампом і оцінив її як дуже продуктивну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдруге за два дні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається», — зазначив Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп провів у суботу телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили питання можливого надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп енергетика Володимир Зеленський ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

Депутати схвалили законопроект про відновлення планових перевірок дозвільних органів щодо видачі ними дозвільних документів підприємцям

Планові перевірки щодо додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру будуть відновлені після прийняття закону в цілому.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

Верховна Рада розгляне нову редакцію Цивільного кодексу, в якій Руслан Стефанчук з колегами пропонує увести поняття «доброзвичайність» і «зняття корпоративної вуалі»

Руслан Стефанчук пропонує нову редакцію Цивільного кодексу, в якій з’являться поняття «доброзвичайність» (boni mores) і «зняття корпоративної вуалі», а також буде закріплено презумпцію приватних відносин.

Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення конкурсів на держслужбу

Конкурси планують відновити з 1 червня 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України