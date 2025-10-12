Минобороны Финляндии случайно выдали журналистам секретные данные об оборонных закупках

Финское Минобороны рассекретило собственные документы из-за технической ошибки.

Министерство обороны Финляндии непреднамеренно передало засекреченную информацию финскому вещателю Yle в ответ на его запрос. Об этом сообщает Yle.

Документ, предоставленный министерством, содержал заштрихованные данные, которые, однако, можно было легко восстановить из-за ошибки в обработке. В Минобороны отметили, что это произошло из-за человеческого фактора, которого не должно было быть.

Рассекреченная информация касалась оборонных закупок, связанных с подготовкой бюджета. Yle решил не обнародовать содержание этих данных, поскольку они, по оценке медиа, не имеют значительного общественного веса.

В Министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что относятся к этой ошибке со всей серьезностью.

