Міноборони Фінляндії випадково видало журналістам секретні дані про оборонні закупівлі

17:11, 12 жовтня 2025
Фінське Міноборони розсекретило власні документи через технічну помилку.
Міноборони Фінляндії випадково видало журналістам секретні дані про оборонні закупівлі
Міністерство оборони Фінляндії ненавмисно передало засекречену інформацію фінському мовнику Yle у відповідь на його запит. Про це повідомляє Yle.

Документ, наданий міністерством, містив заштриховані дані, які, однак, можна було легко відновити через помилку в обробці. У Міноборони зазначили, що це сталося через людський фактор, якого не мало бути.

Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов’язаних із підготовкою бюджету. Yle вирішив не оприлюднювати зміст цих даних, оскільки вони, за оцінкою медіа, не мають значної суспільної ваги.

У Міністерстві оборони Фінляндії підкреслили, що ставляться до цієї помилки з усією серйозністю.

