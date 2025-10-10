УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов – Верховный Суд

Прокурор не предоставил оригиналы документов при обращении с ходатайством к следственному судье о даче разрешения на проведение обыска в помещении ГИС – что решил Верховный Суд.

К ходатайству о даче разрешения на проведение обыска могут быть приложены как оригиналы, так и копии документов и других материалов, которыми прокурор, следователь обосновывает доводы ходатайства, а также выдержка из ЕРДР (Единого реестра досудебных расследований) относительно уголовного производства, в рамках которого подается ходатайство. УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов.

На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 31.07.2025 по делу №385/1724/17.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366 УК, и признали невиновным и оправдали по ч. 2 ст. 364 УК.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что прокурор не предоставил оригиналов документов во время обращения с ходатайством к следственному судье о даче разрешения на проведение обыска в помещении ГИС (Государственной исполнительной службы), а потому считает доказательства, полученные в результате этого следственного действия, недопустимыми.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что, как усматривается из материалов уголовного производства, по результатам рассмотрения ходатайства прокурора о даче разрешения на проведение обыска следственный судья это ходатайство удовлетворил частично и предоставил прокурору временный доступ к материалам исполнительного производства.

В ходе проведения процессуального действия – временного доступа к вещам и документам – было изъято исполнительное производство. В соответствии с положениями абз. 2 ч. 3 ст. 234 УПК к ходатайству о проведении обыска также должны быть приложены оригиналы или копии документов и других материалов, которыми прокурор, следователь обосновывает доводы ходатайства, а также выдержка из ЕРДР относительно уголовного производства, в рамках которого подается ходатайство. Коллегия судей КУС отметила, что УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска (с которым обращался прокурор) исключительно оригиналы документов.

Автор: Наталя Мамченко

