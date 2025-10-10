Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов – Верховный Суд

09:05, 10 октября 2025
Прокурор не предоставил оригиналы документов при обращении с ходатайством к следственному судье о даче разрешения на проведение обыска в помещении ГИС – что решил Верховный Суд.
УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

К ходатайству о даче разрешения на проведение обыска могут быть приложены как оригиналы, так и копии документов и других материалов, которыми прокурор, следователь обосновывает доводы ходатайства, а также выдержка из ЕРДР (Единого реестра досудебных расследований) относительно уголовного производства, в рамках которого подается ходатайство. УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов.

На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 31.07.2025 по делу №385/1724/17.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366 УК, и признали невиновным и оправдали по ч. 2 ст. 364 УК.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что прокурор не предоставил оригиналов документов во время обращения с ходатайством к следственному судье о даче разрешения на проведение обыска в помещении ГИС (Государственной исполнительной службы), а потому считает доказательства, полученные в результате этого следственного действия, недопустимыми.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что, как усматривается из материалов уголовного производства, по результатам рассмотрения ходатайства прокурора о даче разрешения на проведение обыска следственный судья это ходатайство удовлетворил частично и предоставил прокурору временный доступ к материалам исполнительного производства.

В ходе проведения процессуального действия – временного доступа к вещам и документам – было изъято исполнительное производство. В соответствии с положениями абз. 2 ч. 3 ст. 234 УПК к ходатайству о проведении обыска также должны быть приложены оригиналы или копии документов и других материалов, которыми прокурор, следователь обосновывает доводы ходатайства, а также выдержка из ЕРДР относительно уголовного производства, в рамках которого подается ходатайство. Коллегия судей КУС отметила, что УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска (с которым обращался прокурор) исключительно оригиналы документов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд прокурор УПК судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області