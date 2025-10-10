КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

До клопотання про надання дозволу на проведення обшуку можуть бути додані як оригінали, так і копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів.

На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 31.07.2025 по справі №385/1724/17.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 366 КК, та визнали невинуватим і виправдали за ч. 2 ст. 364 КК.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС, а тому вважає докази, отримані в результаті цієї слідчої дії, недопустимими.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що як убачається з матеріалів кримінального провадження, за результатами розгляду клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя це клопотання задовольнив частково і надав прокурору тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження.

У ході проведення процесуальної дії – тимчасового доступу до речей та документів було вилучено виконавче провадження. Відповідно до положень абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК до клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Колегія суддів ККС зазначила, що КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку (з яким звертався прокурор) виключно оригінали документів.

