В Британии судью наказали за задержку решения по делу об опеке над ребенком более чем на два года

Судья более двух лет не оформляла судебный приказ, за что получила официальное замечание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании судья из графства Саффолк получила дисциплинарное наказание после того, как не смогла вовремя оформить судебное решение по делу об опеке над ребенком. Об этом сообщает Law Gazette.

Так, судью Фиону Шенкс официально предупредили о ненадлежащем поведении из-за того, что она затянула выдачу судебного приказа более чем на два года после вынесения решения.

Что произошло

В мае 2023 года судья рассматривала дело об определении места проживания ребенка, но так и не оформила соответствующий судебный приказ. Несмотря на неоднократные обращения сторон, документ оставался невыданным вплоть до момента подачи жалобы.

В результате проверки выяснилось, что между вынесением решения и оформлением приказа прошло более двух лет, что признали необоснованной задержкой.

Судья признала вину

Фиона Шенкс, которая ушла в отставку 1 октября 2025 года, признала свою ошибку, объяснив задержку личными обстоятельствами. Она публично извинилась перед сторонами дела и заявила, что осознает недопустимость такого поведения.

В конечном итоге приказ был подготовлен, однако дисциплинарная комиссия установила, что судья «не проявила должной добросовестности и внимательности при исполнении своих обязанностей».

Какое наказание получила судья

Главная судья Англии и Уэльса приняла решение применить к Шенкс официальное замечание (formal advice) — самую мягкую форму дисциплинарного наказания в судебной системе Великобритании.

Санкции за судебное нарушение в Великобритании имеют четыре уровня строгости:

официальное замечание (formal advice),

официальное предупреждение (formal warning),

выговор (reprimand),

отстранение от должности (removal from office).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.