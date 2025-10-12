У Британії суддю покарали за затримку рішення у справі про опіку над дитиною на понад два роки

Суддя понад два роки не оформлювала судовий наказ, за що отримала офіційне зауваження.

У Великій Британія суддя з графства Суффолк отримала дисциплінарне покарання після того, як не змогла вчасно оформити судове рішення у справі щодо опіки над дитиною. Про це повідомляє Law Gazette.

Так, суддю Фіону Шенкс офіційно попередили про неналежну поведінку через те, що вона затягнула видачу судового наказу більш ніж на два роки після ухвалення рішення.

Що сталося

У травні 2023 року суддя розглядала справу про визначення місця проживання дитини, але так і не оформила відповідний судовий наказ. Попри неодноразові звернення сторін, документ залишався невиданий аж до моменту скарги.

У результаті перевірки з’ясувалося, що між ухваленням рішення та оформленням наказу минуло понад два роки, що визнали безпідставною затримкою.

Суддя визнала провину

Фіона Шенкс, яка пішла у відставку 1 жовтня 2025 року, визнала свою помилку, пояснивши затримку особистими обставинами. Вона публічно вибачилася перед сторонами справи та заявила, що усвідомлює неприйнятність такої поведінки.

Зрештою наказ було підготовлено, однак дисциплінарна комісія встановила, що суддя «не виявила належної сумлінності та уважності під час виконання своїх обов’язків».

Яке покарання отримала суддя

Головна суддя Англії та Уельсу ухвалила рішення про застосування до Шенкс офіційного зауваження (formal advice) — найм’якшої форми дисциплінарного покарання у судовій системі Британії.

Санкції за суддівське порушення у Великій Британії мають чотири рівні суворості:

офіційне зауваження (formal advice),

офіційне попередження (formal warning),

догана (reprimand),

усунення з посади (removal from office).

