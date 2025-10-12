Минэнерго изучает возможность внедрения малых модульных реакторов

Рабочая группа разрабатывает план для новой технологии в энергетике.

Минэнерго рассматривает целесообразность использования малых модульных реакторов (ММР), которые могут изменить государственную монополию на атомную энергетику. Для этого создана межведомственная рабочая группа, которая работает над планом мероприятий по их внедрению, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

«Министерство энергетики поддерживает идею внедрения ММР в Украине. Более того, уже сформирована межведомственная рабочая группа при министерстве, в которую вовлечено большое количество стейкхолдеров», — отметил Некрасов.

По информации Минэнерго, ММР является перспективной, но еще относительно новой технологией, которая находится на стадии исследовательских и демонстрационных проектов в мире. Лишь в отдельных странах начаты практические шаги по их строительству. Для внедрения в Украине необходимо оценить экономическую целесообразность, технические возможности, а также вопросы обращения с отработанным топливом, радиоактивными отходами и обеспечения высоких стандартов ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас Украина вместе с американскими партнерами прорабатывает возможность развертывания ММР на тепловых электростанциях и крупных энергоемких предприятиях. Речь идет о проекте «Феникс», который предусматривает переход от угольных электростанций к использованию ММР, а также о проекте «Гефест», направленном на модернизацию сталелитейной промышленности Украины путем внедрения безопасных технологий ММР.

