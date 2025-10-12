Практика судів
  1. У світі

Міненерго вивчає можливість впровадження малих модульних реакторів

18:59, 12 жовтня 2025
Робоча група розробляє план для нової технології в енергетиці.
Міненерго вивчає можливість впровадження малих модульних реакторів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міненерго розглядає доцільність використання малих модульних реакторів (ММР), які можуть змінити державну монополію на атомну енергетику. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, яка працює над планом заходів щодо їх впровадження, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

«Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження ММР в Україні. Більш того, вже маємо сформовану міжвідомчу робочу групу при міністерстві, до якої долучено велику кількість стейкхолдерів», — зазначив Некрасов.

За інформацією Міненерго, ММР є перспективною, але ще відносно новою технологією, яка перебуває на стадії дослідницьких і демонстраційних проектів у світі. Лише в окремих країнах розпочато практичні кроки з їхнього будівництва. Для впровадження в Україні необхідно оцінити економічну доцільність, технічні можливості, а також питання поводження з відпрацьованим паливом, радіоактивними відходами та забезпечення високих стандартів ядерної й радіаційної безпеки.

Наразі Україна разом із американськими партнерами опрацьовує можливість розгортання ММР на теплових електростанціях і великих енергоємних підприємствах. Йдеться про проект «Фенікс», який передбачає перехід від вугільних електростанцій до використання ММР, а також про проект «Гефест», спрямований на модернізацію сталеливарної промисловості України через впровадження безпечних технологій ММР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала хабаря, і про те, що мала місце провокація, є взаємовиключними — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

Депутати схвалили законопроект про відновлення планових перевірок дозвільних органів щодо видачі ними дозвільних документів підприємцям

Планові перевірки щодо додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру будуть відновлені після прийняття закону в цілому.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України