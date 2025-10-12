Міненерго вивчає можливість впровадження малих модульних реакторів

Робоча група розробляє план для нової технології в енергетиці.

Міненерго розглядає доцільність використання малих модульних реакторів (ММР), які можуть змінити державну монополію на атомну енергетику. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, яка працює над планом заходів щодо їх впровадження, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

«Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження ММР в Україні. Більш того, вже маємо сформовану міжвідомчу робочу групу при міністерстві, до якої долучено велику кількість стейкхолдерів», — зазначив Некрасов.

За інформацією Міненерго, ММР є перспективною, але ще відносно новою технологією, яка перебуває на стадії дослідницьких і демонстраційних проектів у світі. Лише в окремих країнах розпочато практичні кроки з їхнього будівництва. Для впровадження в Україні необхідно оцінити економічну доцільність, технічні можливості, а також питання поводження з відпрацьованим паливом, радіоактивними відходами та забезпечення високих стандартів ядерної й радіаційної безпеки.

Наразі Україна разом із американськими партнерами опрацьовує можливість розгортання ММР на теплових електростанціях і великих енергоємних підприємствах. Йдеться про проект «Фенікс», який передбачає перехід від вугільних електростанцій до використання ММР, а також про проект «Гефест», спрямований на модернізацію сталеливарної промисловості України через впровадження безпечних технологій ММР.

