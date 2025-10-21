Практика судов
  1. В Украине

Линия фронта может стать началом дипломатии, но РФ снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии — Зеленский

19:23, 21 октября 2025
Владимир Зеленский также анонсировал новое соглашение с европейскими партнерами по «оборонке».
Линия фронта может стать началом дипломатии, но РФ снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое соглашение с европейскими партнерами относительно оборонных возможностей. Также он подчеркнул, что Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. Об этом он сказал во время вечернего обращения 21 октября.

Глава государства отметил, что сейчас уже финализирована подготовка к встречам с европейскими партнерами.

«Первое — будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение относительно наших оборонных возможностей. Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей в долгосрочной перспективе», — сказал он и подчеркнул, что сейчас рано раскрывать детали.

«Второе — мы четко на одной странице с нашими партнерами относительно дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию — всем странам, всем лидерам. Украина вновь выразила свою готовность закончить войну», — заявил он.

Президент напомнил о встрече с президентом США Дональдом Трампом, на которой договорились, что именно так попробуют организовать диалог — на линии, которая существует сейчас.

«Именно таким был сигнал Президента Трампа его команде. Это было и публично.

Линия фронта может стать началом дипломатии. Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас — для Украины — стал немного ближе к решению, почти автоматически Россия стала меньше заинтересована в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос — вопрос дальнобойности — дает, возможно, незаменимый ключ к миру», — заявил он.

Также Владимир Зеленский добавил: чем больше украинской дальнобойности, тем выше российская готовность закончить войну.

«Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о «Томагавках» оказалась сильной инвестицией в дипломатию — мы заставили Россию показать, что «Томагавки» — это именно та карта, на которую они обращают внимание. Будем говорить с европейцами, с американцами относительно дальнобойности. Приоритет — ПВО, безусловно», — резюмировал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Задержек с выплатой зарплат военным не будет – Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 325 млрд грн

Основная часть выплат – 294 млрд грн – будет обеспечена за счет международной помощи.

Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду