Линия фронта может стать началом дипломатии, но РФ снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии — Зеленский

Владимир Зеленский также анонсировал новое соглашение с европейскими партнерами по «оборонке».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое соглашение с европейскими партнерами относительно оборонных возможностей. Также он подчеркнул, что Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. Об этом он сказал во время вечернего обращения 21 октября.

Глава государства отметил, что сейчас уже финализирована подготовка к встречам с европейскими партнерами.

«Первое — будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение относительно наших оборонных возможностей. Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей в долгосрочной перспективе», — сказал он и подчеркнул, что сейчас рано раскрывать детали.

«Второе — мы четко на одной странице с нашими партнерами относительно дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию — всем странам, всем лидерам. Украина вновь выразила свою готовность закончить войну», — заявил он.

Президент напомнил о встрече с президентом США Дональдом Трампом, на которой договорились, что именно так попробуют организовать диалог — на линии, которая существует сейчас.

«Именно таким был сигнал Президента Трампа его команде. Это было и публично.

Линия фронта может стать началом дипломатии. Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас — для Украины — стал немного ближе к решению, почти автоматически Россия стала меньше заинтересована в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос — вопрос дальнобойности — дает, возможно, незаменимый ключ к миру», — заявил он.

Также Владимир Зеленский добавил: чем больше украинской дальнобойности, тем выше российская готовность закончить войну.

«Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о «Томагавках» оказалась сильной инвестицией в дипломатию — мы заставили Россию показать, что «Томагавки» — это именно та карта, на которую они обращают внимание. Будем говорить с европейцами, с американцами относительно дальнобойности. Приоритет — ПВО, безусловно», — резюмировал он.

