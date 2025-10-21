Практика судов
  В Украине

Украина и Европа готовят план завершения войны из 12 пунктов на нынешней линии фронта — Bloomberg

19:58, 21 октября 2025
Согласно плану, Украина получит гарантии безопасности, а также средства для восстановления после войны и путь к вступлению в ЕС.
Украина и Европа готовят план завершения российско-украинской войны из 12 пунктов на нынешней линии фронта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с планом.

По данным издания, если РФ согласится на прекращение огня и, как и Украина, откажется от наступлений, должно состояться возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными.

Кроме того, Украина получит гарантии безопасности, а также средства для восстановления после войны и путь к быстрому вступлению в ЕС.

России предлагают постепенное снятие санкций, однако 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Европе, будут возвращены только после того, как РФ внесет вклад в послевоенное восстановление Украины. Если Россия снова нападет на Украину, санкции должны быть восстановлены.

Также в плане указано, что Украина и РФ начнут переговоры относительно управления оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну из оккупированных территорий.

Отмечается, что реализацию этого плана будет контролировать совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Издание добавляет, что детали плана все еще дорабатываются и могут измениться, поскольку их должны утвердить Соединенные Штаты.

США ЕС Украина война

