Доход во время отпуска может стоить ФЛП статуса единщика — что нужно знать

Во время отпуска или болезни ФЛП может не уплачивать единый налог, но только при полном прекращении деятельности и отсутствии доходов в этот период.

Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп, которые не имеют наемных работников, могут один раз в год не уплачивать единый налог — на период отпуска или продолжительной болезни (более 30 дней). Об этом напоминает Главное управление ГНС в Тернопольской области.

Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме и выписку из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Однако важно помнить:

если во время отпуска или больничного ФЛП получает доход, этот период не освобождается от налогообложения;

все полученные поступления — как наличные, так и безналичные — должны быть отражены в книге учета доходов и декларации;

в случае выявления нарушений налоговая может аннулировать статус плательщика единого налога с первого числа месяца, следующего за кварталом нарушения.

Также такой доход может быть обложен по повышенной ставке 15% в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Таким образом, чтобы воспользоваться льготой и не уплачивать единый налог, ФЛП-единщику 1-й или 2-й группы необходимо полностью прекратить хозяйственную деятельность и не получать доходов в период отпуска или болезни.

