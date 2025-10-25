Практика судів
Дохід у відпустці може коштувати ФОП статусу єдинника — що слід знати

07:54, 25 жовтня 2025
Під час відпустки або хвороби ФОП може не сплачувати єдиний податок, але лише за умови повного припинення діяльності та відсутності доходів у цей період.
Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп, які не мають найманих працівників, можуть один раз на рік не сплачувати єдиний податок — на період відпустки або тривалої хвороби (понад 30 днів). Про це нагадує Головне управління ДПС у Тернопільській області.

Для цього необхідно подати заяву у довільній формі та витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Однак важливо пам’ятати:

  • якщо під час відпустки чи лікарняного ФОП отримує дохід, цей період не звільняється від оподаткування;
  • усі отримані надходження — як готівкові, так і безготівкові — повинні бути відображені у книзі обліку доходів та декларації;
  • у разі виявлення порушень податкова може анулювати статус платника єдиного податку з першого числа місяця, що настає після кварталу порушення.

Також такий дохід може бути оподаткований за підвищеною ставкою 15% у випадках, передбачених Податковим кодексом.

Отже, щоб скористатися пільгою та не сплачувати єдиний податок, ФОП-єдиннику 1-ї або 2-ї групи необхідно повністю припинити господарську діяльність і не отримувати доходів у період відпустки чи хвороби.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

