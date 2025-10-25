Дохід у відпустці може коштувати ФОП статусу єдинника — що слід знати

Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп, які не мають найманих працівників, можуть один раз на рік не сплачувати єдиний податок — на період відпустки або тривалої хвороби (понад 30 днів). Про це нагадує Головне управління ДПС у Тернопільській області.
Для цього необхідно подати заяву у довільній формі та витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності.
Однак важливо пам’ятати:
Також такий дохід може бути оподаткований за підвищеною ставкою 15% у випадках, передбачених Податковим кодексом.
Отже, щоб скористатися пільгою та не сплачувати єдиний податок, ФОП-єдиннику 1-ї або 2-ї групи необхідно повністю припинити господарську діяльність і не отримувати доходів у період відпустки чи хвороби.
