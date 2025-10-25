Ракетный удар по Киеву: есть погибший и 10 пострадавших

Киев ночью пережил ракетный удар — уже известно об одной жертве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 25 октября 1 человек погиб, еще 10 получили ранения. Об этом рассказали в КГВА.

Повреждена жилая застройка в Днепровском районе Киева, где обломками и взрывной волной разрушены окна, изуродованы автомобили и образовалась воронка во дворе дома.

Из-за работы спасателей и перекрытия движения полицией задерживается работа общественного транспорта – в том числе трамваев №22 и автобусов №51 и №63.

Фото: Ян Доброносов

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.