Ракетный удар по Киеву: есть погибший и 10 пострадавших

В результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 25 октября 1 человек погиб, еще 10 получили ранения. Об этом рассказали в КГВА.
Повреждена жилая застройка в Днепровском районе Киева, где обломками и взрывной волной разрушены окна, изуродованы автомобили и образовалась воронка во дворе дома.
Из-за работы спасателей и перекрытия движения полицией задерживается работа общественного транспорта – в том числе трамваев №22 и автобусов №51 и №63.
Фото: Ян Доброносов
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.