Ракетний удар по Києву: є загиблий і 10 постраждалих

Київ вночі пережив ракетний удар — вже відомо про 1 жертву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 25 жовтня 1 людина загинула, ще 10 отримали поранення. Про це розповіли у КМВА.

Пошкоджено житлову забудову в Дніпровському районі Києва, де уламками і вибуховою хвилею зруйновано вікна, понівечено автомобілі та утворилася вирва у дворі будинку.

Через роботу рятувальників і перекриття руху поліцією затримується робота громадського транспорту – зокрема трамваїв №22 та автобусів №51 і №63.

Фото: Ян Доброносов

