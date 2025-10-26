Учителя проверяют по подозрению в съемках кулинарного шоу во время больничного

В Германии учителя подозревают в нарушении дисциплины.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия начали дисциплинарное производство против учителя, которого подозревают в участии в телевизионном кулинарном шоу во время пребывания на больничном. Об этом сообщает Spiegel.

Районная администрация Кельна отметила, что получила информацию об учителе, который в течение больничного, длившегося около года, мог участвовать в кулинарных шоу в качестве кандидата.

Из-за этого против него открыли дисциплинарное производство, детали которого не раскрывают из-за «строго конфиденциальных кадровых мер».

В рамках производства учитель уже подал письменные объяснения. Расследование может быть закрыто, если власти не подтвердят подозрения о неправомерных действиях.

Ранее в Северном Рейне-Вестфалии получило огласку похожее дело об учительнице, которая находилась на больничном почти 16 лет без обращений к врачу.

