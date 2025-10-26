Вчителя перевіряють через підозру у зйомках кулінарного шоу під час лікарняного

У Німеччині вчителя підозрюють у порушенні дисципліни.

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія розпочали дисциплінарне провадження проти вчителя, якого підозрюють у участі в телевізійному кулінарному шоу під час перебування на лікарняному. Про це повідомляє Spiegel.

Районна адміністрація Кельна зазначила, що отримала інформацію про вчителя, який протягом лікарняного, що тривав приблизно рік, міг брати участь у кулінарних шоу як кандидат.

Через це проти нього відкрили дисциплінарне провадження, деталі якого не розкривають через «суворо конфіденційні кадрові заходи».

У рамках провадження вчитель уже подав письмове пояснення. Розслідування можуть закрити, якщо влада не підтвердить підозри щодо неправомірних дій.

Раніше в Північному Рейні-Вестфалії набула розголосу схожа справа про вчительку, яка перебувала на лікарняному майже 16 років без звернень до лікаря.

