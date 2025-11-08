Практика судов
«Адвокатура и правосудие во время перемен»: в УКД состоялся IV Прикарпатский юридический форум, фото

09:43, 8 ноября 2025
Университет Короля Даниила организовал IV юридический форум Прикарпатья.
Фото: Университет Короля Даниила
Фото: Университет Короля Даниила
В Ивано-Франковске Университет Короля Данила организовал IV Прикарпатский юридический форум. В этом году тема — «Адвокатура и правосудие в эпоху перемен».

Работа мероприятия была построена в рамках четырёх дискуссионных площадок. Каждая из них касалась отдельной проблемы: адвокатура будущего и стратегия развития профессионального сообщества; диалог ради правосудия: адвокат, суд и общество; адвокат в уголовном производстве в условиях военного положения (новые вызовы — новые инструменты); между конфликтом и решением: адвокат как проводник в гражданском процессе.

Гостями форума стали представители органов государственной власти, адвокаты, судьи, прокуроры, учёные и преподаватели, студенты‑юристы, общественные деятели и активисты со всех уголков Украины.

Среди ключевых спикеров — бывшая заместитель министра обороны Украины (2021‑2023) адвокат Ганна Маля́р. В своём выступлении она сосредоточила внимание на коммуникационном потенциале адвокатуры:

«Адвокатура должна быть фронтменом правовых изменений, потому что адвокаты — свободные люди, свободная профессия. Такие события очень важны, ведь они собирают профессиональное сообщество. Каждый работает отдельно, но на самом деле это огромное сообщество — несколько десятков тысяч адвокатов в Украине. И чрезвычайно важно обмениваться мнениями, сверить часы и дальше двигаться в нашей борьбе за прежде всего независимость и за то, чтобы Украина оставалась правовым государством», — говорит Ганна Маля́р.

Особое внимание на форуме было уделено тем проблемным вопросам, которые появились в Украине с началом полномасштабной войны.

«Мой доклад касается правовых вызовов, вызванных полномасштабным вторжением, в частности признания лиц без вести пропавшими или признания факта смерти, — отмечает судья Игорь Гулейков Кассационного гражданского суда в составе Верховный Суд Украины. — Так как панель посвящена именно адвокатуре, для меня важно говорить о практических кейсах, решениях Верховного Суда, их толковании и правоприменении. Это как ориентир для адвокатов, как действовать в той или иной ситуации».

Прикарпатский юридический форум УКД — ежегодное мероприятие, объединяющее признанных специалистов в области права и молодых юристов, способствуя передаче опыта и знаний.

«Это магистральное мероприятие, которое мы стараемся каждый год улучшать, искать новые формы вовлечения участников. И, конечно, молодёжь — часть аудитории. В рамках форума мы отдельно проводим конкурс адвокатских речей, ориентированных на студентов правовых специальностей. В жюри — адвокаты и судьи из разных регионов Украины. Для студентов это — отличная возможность проявить себя и получить награды», — объясняет проректор по научной работе Университета Короля Данила Евгений Письменский.

Кроме того, в рамках форума прошёл благотворительный сбор совместно с координационным центром Save Ukraine Now на нужды подразделений сил обороны.

Фото: Университет Короля Даниила

