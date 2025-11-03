Инспектор патрульной службы во время дежурства забрал шлем и тактические перчатки с места ДТП и выставил их на OLX

Верховный Суд подтвердил приговор старшему инспектору патрульной службы, который под видом изъятия улик забрал с места ДТП шлем и тактические перчатки.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда высказался относительно действий инспектора патрульной службы, который в присутствии свидетелей под видом законного изъятия для документирования следов ДТП присвоил найденные на месте происшествия шлем и тактические перчатки, а впоследствии разместил на интернет-сайте «OLX» объявление о продаже указанных вещей.

Обстоятельства дела

Старший инспектор патрульной службы во время дежурства прибыл по вызову, где неизвестное лицо, не справившись с управлением мотоцикла, упало и повредило припаркованный на обочине автомобиль. Сразу после этого владелец мотоцикла поднял его и направился в неизвестном направлении, оставив на месте происшествия шлем и тактические перчатки. Инспектор патрульной службы заметил их во время осмотра прилегающей территории и, действуя под видом законных действий, сообщил окружающим, что имущество изымается для документирования следов ДТП, после чего тайно похитил вещи, принадлежавшие потерпевшему. В дальнейшем обвиняемый разместил объявление о продаже шлема и тактических перчаток на сайте «OLX».

Судами предыдущих инстанций старший инспектор патрульной службы был признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 185 УК. В кассационной жалобе обвиняемый указывал на отсутствие у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом и корыстного мотива. Он утверждал, что суды неправильно применили положения статей 337–339 ГК, поскольку его действия якобы имеют признаки находки.

Позиция Верховного Суда: решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

Суд отметил, что согласно ст. 337 ГК, регулирующей гражданско-правовые отношения относительно находки, лицо, нашедшее вещь, обязано немедленно сообщить об этом лицу, потерявшему ее, а если такое лицо или его местонахождение неизвестны — заявить о находке в Национальную полицию или органы местного самоуправления.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой только в случае, если местонахождение этого имущества владельцу неизвестно, между его потерей и находкой прошло значительное время, дающее основания считать имущество окончательно утраченным, а лицо, нашедшее его, не было очевидцем утраты и не совершало активных действий, направленных на изъятие имущества из владения собственника, а также отсутствует возможность установить (идентифицировать) законного владельца имущества.

Верховный Суд указал, что из установленных обстоятельств дела следует, что обвиняемый не сообщил своему непосредственному руководителю о том, что забрал чужие вещи с места происшествия, длительное время хранил мотоциклетный шлем и перчатки у себя. В материалах уголовного производства отсутствуют какие-либо доказательства того, что обвиняемый предпринимал попытки вернуть потерпевшему оставленное имущество; таких доказательств не предоставила и сторона защиты. Никаких действий, направленных на установление владельца и немедленное возвращение имущества, обвиняемый не совершил, напротив — разместил на сайте «OLX» объявление о продаже вышеуказанных вещей.

Постановление коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 9.09.2025 по делу № 756/4840/16 (производство № 51-222км25).

