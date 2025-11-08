Верховный Суд уточнил условия обретения права собственности по приобретательной давности

КХС ВС рассмотрел дело о признании права собственности на недвижимое имущество по приобретательной давности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказался относительно приобретения права собственности по приобретательной давности лицом, которое владеет имуществом по воле собственника, что возможно лишь при наличии совокупности условий, установленных законом.

Приобретение права собственности по приобретательной давности является первоначальным способом возникновения права собственности, для применения которого необходима совокупность всех установленных законом условий: добросовестное завладение имуществом, беститульное владение (отсутствие какой-либо правовой основы владения чужим имуществом), открытость владения и его непрерывность в течение установленного законом срока.

Владение имуществом на основании определённого юридического титула (договора купли-продажи, аренды и т. п.) исключает применение приобретательной давности, поскольку в этом случае владелец владеет имуществом не как собственник.

Также иск о признании права собственности по давности владения не может заявлять лицо, которое владеет имуществом по воле собственника и всегда знало, кто является собственником.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу ООО «Регионагроресурс» в споре с Бахмачским городским советом о признании права собственности на нежилое помещение магазина по приобретательной давности.

Суть дела

Истец обратился в Хозяйственный суд Черниговской области с требованием признать за ним право собственности на нежилое помещение магазина «Продтовары» в селе Тиница Черниговской области. Предприятие поясняло, что в 2005 году приобрело данный объект у ООО «Бахмачхлеб» по договору купли-продажи, однако из-за утраты оригинала документа не смогло зарегистрировать право собственности. С тех пор общество открыто и добросовестно пользовалось помещением, уплачивало налоги и арендную плату за земельный участок.

В то же время ООО «Бахмачхлеб» было ликвидировано в 2009 году без правопреемников. ООО «Регионагроресурс» считало, что совокупность этих обстоятельств даёт основания для признания права собственности по приобретательной давности в соответствии со статьёй 344 Гражданского кодекса Украины.

Позиции судов предыдущих инстанций

Хозяйственный суд Черниговской области отказал в иске, придя к выводу, что истец не доказал всех условий, необходимых для приобретения права собственности по приобретательной давности. В частности, суд установил, что истец владел имуществом не как постороннее лицо, а на основании договора купли-продажи, то есть имел титул владения. А наличие такого титула исключает возможность применения приобретательной давности.

Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с этим выводом и оставил решение без изменений.

Кассационная жалоба и позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе ООО «Регионагроресурс» настаивало, что суды предыдущих инстанций не учли позицию Верховного Суда по аналогичным делам и неправильно применили положения статьи 344 ГК Украины. Заявитель утверждал, что суды не исследовали все представленные доказательства и не учли добросовестность владения.

Верховный Суд, рассмотрев доводы заявителя, отметил, что право собственности по приобретательной давности возникает лишь при наличии совокупности условий: добросовестности, открытости, непрерывности и беститульности владения. Если же владение основано на правовом основании — договоре или ином юридическом титуле, — применение приобретательной давности невозможно.

Суд подчеркнул, что ООО «Регионагроресурс» само ссылалось на существование договора купли-продажи 2005 года, а следовательно, владело имуществом как приобретатель по сделке. Такое обстоятельство свидетельствует о титульном владении, что исключает применение статьи 344 ГК Украины. Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций надлежащим образом исследовали имеющиеся доказательства, и оснований для их переоценки у кассационного суда нет.

Верховный Суд также отклонил доводы заявителя о якобы отсутствии единой судебной практики по аналогичным правоотношениям, подчеркнув, что правовые позиции относительно применения приобретательной давности уже неоднократно сформулированы в решениях Верховного Суда.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда пришла к выводу, что судебные решения предыдущих инстанций приняты с соблюдением норм материального и процессуального права. Кассационная жалоба ООО «Регионагроресурс» оставлена без удовлетворения, а решения местного и апелляционного хозяйственных судов — без изменений.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ознакомиться подробно с позицией ВС в деле № 927/773/24 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.