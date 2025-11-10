КСУ рассматривает дело об ограничении срока ответственности за задержку расчета при увольнении работника

Петр Масюк обратился в суд с административным иском к воинским частям, в котором просил признать противоправным их бездействие относительно непроведения с ним своевременного полного расчета при увольнении со службы.

Второй сенат Конституционного Суда Украины во время открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Петра Масюка. Заявитель оспаривает конституционность подпункта 16 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352–IX.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу — судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Судья-докладчик отметил, что Вторая коллегия судей Второго сената Определением от 4 сентября 2025 года открыла конституционное производство по данному делу, определив, что предметом конституционного контроля в этом деле является отдельное положение части первой статьи 117 Кодекса законов о труде Украины относительно ограничения срока ответственности за задержку расчета при увольнении работника, а именно: «но не более чем за шесть месяцев», а также отдельное положение части второй статьи 117 Кодекса, а именно: «но не более чем за период, установленный частью первой этой статьи».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней документов и материалов усматривается следующее.

Петр Масюк проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины. Приказом командующего он был уволен со службы в запас по состоянию здоровья.

Он обратился в суд с административным иском к воинским частям, в котором просил признать противоправным их бездействие относительно непроведения с ним своевременного полного расчета при увольнении со службы, а также просил взыскать с воинской части в его пользу средний заработок за время задержки расчета при увольнении.

Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении иска, апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Не согласившись с такими судебными решениями, Петр Масюк обжаловал их в кассационном порядке. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда вынес определение об отказе в открытии кассационного производства.

По мнению автора ходатайства, оспариваемые законодательные положения противоречат требованиям ряда норм Конституции Украины, в частности, принципам верховенства права (часть первая статьи 8), обеспечению государством социальной защиты граждан Украины, проходящих службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а также членов их семей (часть пятая статьи 17), равенства перед законом (статья 21), защите законом права на своевременное получение вознаграждения за труд (часть седьмая статьи 43), обеспечению достаточного и достойного уровня жизни человека (статья 48), а также гарантированному праву на судебную защиту (часть первая статьи 55).

Судья также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения были направлены запросы, в частности, Президенту Украины, Верховной Раде Украины, ряду министерств, а также научным учреждениям и высшим учебным заведениям. О содержании ответов судей проинформируют на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

