  1. В Украине

В Ровно экс-глава ОСМД продал подвал и нанес миллионный ущерб — прокуратура

23:31, 10 ноября 2025
Мужчина, использовав поддельные документы, от имени ОСМД осуществил продажу нежилого подвального помещения общей площадью около 300 квадратных метров.
Экс-глава ОСМД подозревается в незаконной продаже подвального помещения в Ровно. Об этом сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что 40-летний житель, используя ряд поддельных документов, от имени ОСМД продал нежилое подвальное помещение общей площадью почти 300 кв. м по улице Степана Бандеры в областном центре, чем нанес объединению совладельцев более 1 млн грн ущерба.

Бывшему главе ОСМД, в порядке, предусмотренном УПК Украины, сообщено о подозрении. Ему, в частности, инкриминируют злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, что повлекло тяжкие последствия, а также служебный подлог документов.

Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

