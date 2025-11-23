В чем заключается разница между регистрацией места проживания и декларированием места проживания — разъяснение

Декларирование места проживания лица осуществляется путем подачи в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг декларации о месте проживания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, в чем заключается основное отличие регистрации места проживания от декларирования места проживания.

В ведомстве подчеркнули, что декларирование места проживания лица осуществляется путем подачи в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг декларации о месте проживания, исключительно в жилье частной формы собственности при условии внесения сведений об этом жилье в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, а также в общежитии, которое не принадлежит лицу на праве собственности, общей собственности (совместной или долевой), при условии предоставления согласия уполномоченного лица по управлению (содержанию) общежития, которое находится в сфере управления предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности.

В то время как регистрация места проживания (пребывания) лица — это внесение по заявлению о регистрации места проживания (пребывания), поданному лицом в бумажной форме, в реестр территориальной громады информации о месте проживания (пребывания) лица.

Регистрация места проживания (пребывания) лица осуществляется по заявлению такого лица, поданному в бумажной форме в орган регистрации или через центр предоставления административных услуг, по адресу жилья любой формы собственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.