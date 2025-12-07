  1. В Украине

Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать заключения трудового договора на полную занятость – объяснение

08:48, 7 декабря 2025
Работодатель обязан заключить договор или обосновать отказ в течение 15 дней.
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области сообщило: работник, отработавший по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право требовать от работодателя заключения срочного или бессрочного трудового договора на полную занятость.

Работодатель обязан в течение 15 календарных дней:

  • заключить такой договор;
  • или предоставить письменный обоснованный отказ.

В случае отказа работник может повторно обращаться с аналогичным требованием, но не ранее чем через 90 дней после получения ответа. Такое право сохраняется в течение всего срока действия договора с нефиксированным рабочим временем.

