Может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать заключения трудового договора на полную занятость – объяснение

Работодатель обязан заключить договор или обосновать отказ в течение 15 дней.

Фото: porady.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области сообщило: работник, отработавший по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право требовать от работодателя заключения срочного или бессрочного трудового договора на полную занятость.

Работодатель обязан в течение 15 календарных дней:

заключить такой договор;

или предоставить письменный обоснованный отказ.

В случае отказа работник может повторно обращаться с аналогичным требованием, но не ранее чем через 90 дней после получения ответа. Такое право сохраняется в течение всего срока действия договора с нефиксированным рабочим временем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.