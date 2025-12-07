Чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати укладання трудового договору на повну зайнятість – пояснення

Роботодавець зобов’язаний укласти договір або обґрунтувати відмову протягом 15 днів.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області повідомило: працівник, який відпрацював за трудовим договором з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право вимагати від роботодавця укладення строкового або безстрокового трудового договору на повну зайнятість.

Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів:

укласти такий договір;

або надати письмову обґрунтовану відмову.

У разі відмови працівник може повторно звертатися з аналогічною вимогою, але не раніше ніж через 90 днів після отримання відповіді. Таке право зберігається протягом усього строку дії договору з нефіксованим робочим часом.

