С 1 января 2026 года исчезнет украинский коньяк – что вместо него

Украинский коньяк станет «бренди» с 2026 года.

С 1 января 2026 года украинские производители коньяка обязаны изменить название напитка на «бренди». Об этом сообщает Forbes.

Это завершение десятилетнего переходного периода, предусмотренного Соглашением об ассоциации с ЕС. Альтернативное название «бренди» было выбрано еще в 2016 году.

Производители реагируют по-разному: часть считает изменение несвоевременным из-за войны и экономических трудностей, надеялась на продление срока. Другие воспринимают ребрендинг как неизбежный, хотя и сложный.

Аналитики прогнозируют падение продаж на 25–50%, а расходы на маркетинг и новые этикетки — более 500 тысяч евро на одну марку.

За нарушение требований географического указания предусмотрены штрафы от 5 до 15 минимальных зарплат.

